特斯拉德国工厂将于下周恢复运营，此前遭纵火引发断电而停产

IT之家 3 月 9 日消息，特斯拉德国工厂劳资委员会负责人 Michaela Schmitz 表示，该工厂将于下周恢复运营。特斯拉员工将很快收到有关恢复运营的信息，但没有就重启的具体时间提供进一步细节。

特斯拉在德国的超级工厂位于柏林东南部的格林海德，当地时间本周二发生火灾导致电力设施受损，工厂停产，柏林部分地区也陷入停电。

自称为“火山小组（Volcano Group）”的极端环保组织在事后声明中承认了本次袭击，并大骂特斯拉 CEO 埃隆・马斯克。而马斯克将“火山小组”称为“地球上最愚蠢的生态恐怖分子，要么就是傀儡”。他表示，停止生产电动汽车而非化石燃料汽车，是极端愚蠢的。

IT之家注意到，这并不是“火山小组”第一次针对特斯拉工厂。2021 年 5 月，在工厂建设阶段，他们就曾扰乱过该地的电力供应。勃兰登堡州工业部长约尔格・施坦巴赫 (Jörg Steinbach) 当时对特斯拉表示声援，并承诺防止进一步的袭击。

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