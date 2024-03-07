消息称特斯拉 FSD Beta 辅助驾驶功能 2025 年登陆欧洲，中国最快今年夏天开始测试

IT之家 3 月 7 日消息，@Florian Minderop 表示，欧盟已经在刚刚举行的世界车辆法规协调论坛（WP.29）上通过了新规，确认特斯拉 FSD 欧洲版将于 2025 年登陆欧洲市场，这一消息还得到了 @Teslascope 的证实。

@Teslascope 还补充道，特斯拉 FSD Beta 测试版可能会从今年 10 月开始在欧盟部分地区进行测试。此外，特斯拉 FSD Beta 中国版也在快速推进中，目前暂定的发布目标是今年夏天。

实际上，今年以来已经传出多次“特斯拉 FSD 入华”的消息，但特斯拉官方只表示“目前没有推出的准确时间”。

不过早在去年 11 月，随着四部委联合印发通知部署开展智能网联汽车准入、上路通行试点工作，特斯拉 FSD 当时也被认为进入“倒计时”阶段。据《中国基金报》当时的报道，特斯拉中国曾回应称：“目前确实正在推进中”。

去年 5 月 12 日，上海市经信委智能制造推进处副处长陈可乐表示：下阶段，上海将进一步深化与特斯拉的合作，推动自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局，共同打造具备核心技术优势、面向全球市场的科技产业集群。

特斯拉 FSD 在其官网上的名称释义为“完全自动驾驶能力”，马斯克称 FSD Beta 的发展非常迅速，未来其安全性将远远超过人类驾驶员，达到 10 倍的安全性水平。

特斯拉自动驾驶产品可分为 3 个类别，包括 AP、EAP 和 FSD。其中，AP 为最基础版本，EAP 为增强辅助驾驶，增加了智能机召唤、自动泊车、NOA 等功能，目前这两大类别产品可以在中国地区使用，前者免费，后者售价为 3.2 万元。最高级别的是 FSD，主要功能包括导航辅助驾驶（NOA）、自动变道、自动泊车、智能召唤、交通信号识别、（基于导航路线的）城市道路自动转向等，目前仅在北美地区有 Beta 版，美国售价为 1.5 万美元（IT之家备注：当前约 10.8 万元人民币），或者每月 199 美元（当前约 1433 元人民币）。

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