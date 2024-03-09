极越汽车获得 L3 自动驾驶测试牌照，纯视觉方案上车

IT之家 3 月 9 日消息，极越汽车日前宣布获得 L3 自动驾驶测试牌照，提供“纯视觉”高阶智驾方案，据称即将“全国都能开”。

极越官方称，L3 级自动驾驶是“辅助驾驶”和“自动驾驶”的分水岭，意味着驾驶员在特定条件下可以“脱手”、“脱脚”和“脱眼”，车辆也可以在特定条件下可完全自动加速、转向及制动，虽然该功能目前仅搭载于测试车辆，有条件自动驾驶（L3 级）道路测试牌照的出现，在智能驾驶领域具有划时代的重大意义。

根据官方规划，2024 年极越城区 PPA 智驾“全国都能开”高速高架 100% 覆盖。其中，2023 年已覆盖全国超 400,000 公里道路，已开通上海、北京、深圳、杭州四城城区 PPA 智驾，已覆盖全国 90% 高速高架。

目前，已经推出的极越 01 车型全系搭载 2 枚英伟达 Orin-X 芯片，提供 11 个高清摄像头（800 万像素 * 7，300 万像素 * 4），此外还有 5 个毫米波雷达、2 个超声波雷达。

IT之家获悉，在售的极越 01 共有 3 种配置，极越 01 Max 零售价 21.99 万元，增加“续航升级包”的车型零售价 25.49 万元，极越 01 Max Performance 车型零售价为 30.99 万元。

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