LG 推出“药丸”StanbyME 便携式音箱，售价 200 美元

IT之家 3 月 9 日消息，LG 在推出 27 英寸便携式随行屏 StanbyME Go 之外，近日还推出了 StanbyME Speaker 便携式音箱，售价为 200 美元（IT之家备注：当前约 1440 元人民币）。

根据 LG 官方发布的新闻稿，LG 这款 StanbyME Speaker 型号为 XT7S，具有 "极具吸引力的音频"，适合随时随地播放流媒体内容。StanbyME 扬声器可以独立使用，但也可以与 LG 的 StanbyME Screen 配对使用。

StanbyME Speaker 呈药丸状，只有一种颜色。它的高度为 78 毫米，宽度为 326 毫米，深度为 87 毫米。

这款便携式扬声器重 0.9 千克，达到 IPX5 级防护标准，播放时间长达 16 小时。它还具有 USB Type-C 充电功能，并可通过蓝牙与屏幕连接。

IT之家附上更多图片如下：

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