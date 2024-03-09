百度地图联动《完蛋！我被美女包围了》DLC，角色语音包上新

IT之家 3 月 9 日消息，百度地图日前宣布联动《完蛋！我被美女包围了！》DLC“房间里的心跳”，即日起在 App 搜索【完蛋我被美女包围了】和【房间里的心跳】即可查看选择添加自己喜爱的角色语音包。

IT之家注意到，元气少女夏天会说“我会一直陪伴哥哥”，究极学霸颜佳宁会说“下地下通道直行，相信学霸的话”，双面女神陈赛会说“车到了，走吧，抱紧我”。

《完蛋！我被美女包围了》DLC“房间里的心跳”是一部延续本体互动电影、情感体验和角色扮演元素于一身的恋爱模拟作品，Steam 国区定价 19 元。新 DLC“房间里的心跳”将新增反差女老师、女学霸、氧气少女三位新角色。

活泼可爱的少女夏天是一名职业运动员，她的眼里充满着求知与热爱生活的亮光，脸上洋溢着甜甜的微笑。确定了对你的好感之后，她会勇敢追求，全心全意。在你需要的时候，她就会出现。这就是夏天，爱你随时待命。

陈赛在白天是尽职尽责，亲和力十足的老师，晚上则变身为热爱自由，追求风和速度的酷飒女孩。她想和喜欢的人一起骑行世界，一起冒险，一起去看看远方的风景。她愿意跟你共担一切，成为彼此的救赎。

颜佳宁是高智商学霸，你的老同学。她遇到专业难题总能理性思考，高效解答。但对待感情却十分笨拙，不懂表达。这一次与你在厦门巧合相遇，暗恋多年的情愫再翻涟漪，所以决定鼓起勇气告白，把心交给你，直白但真诚。

在此之前，百度地图已经上线了《完蛋！我被美女包围了！》本体角色语音包，感兴趣的朋友可以关注一下。

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