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要在 AI PC 领域大展拳脚，高通 4 款骁龙 X Elite、4 款骁龙 X Plus 芯片曝光

2024/3/9 13:44:04 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 3 月 9 日消息，网友“微软我旗下”昨日在百度贴吧发帖，表示基于最新的 GPU 驱动，发现了 4 款骁龙 X Elite 和 4 款骁龙 X Plus 芯片，均采用 5 位数命名，且支持 Vulkan。

根据 GeekBench 跑分库曝光的信息，目前高通骁龙 X Elite 曝光的有两款，其中一款是三星 Galaxy Book4 Edge 所搭载的 X1E80100，而另一款是联想“83ED”笔记本电脑所搭载的 X1E78100。

两款骁龙 X Elite 芯片均为 4+8 的 12 核心设计，不过时钟频率有所差别，X1E80100 时钟频率为 4.01GHz，而 X1E78100 时钟频率为 3.42GHz。

包括上述两款已经曝光的芯片型号在内，本次曝光的 8 款型号如下，预估每种芯片都有自己特定的内核、时钟和功耗限制配置，IT之家附上列表如下：

  • Snapdragon X Elite X1E84100

  • Snapdragon X Elite X1E80100

  • Snapdragon X Elite X1E78100

  • Snapdragon X Elite X1E76100

  • Snapdragon X Plus X1P64100

  • Snapdragon X Plus X1P62100

  • Snapdragon X Plus X1P56100

  • Snapdragon X Plus X1P40100

从阵容来看，高通已经准备好大展拳脚，希望凭借其骁龙 X Elite 和 X Plus 系列芯片，在 Windows AI PC 领域打出一片天。

本次曝光的驱动程序还显示，这些芯片所搭载的 Adreno GPU 将支持 DX11、DX12 和 Vulkan 等最新 API。

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