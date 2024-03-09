搭载骁龙 X Elite，三星 Galaxy Book4 Edge 笔记本跑分曝光：比苹果 M3 单核低 15%、多核低 19%

IT之家 3 月 9 日消息，继联想 83ED 笔记本之后，另一款搭载高通骁龙 X Elite X1E78100 处理器的笔记本现身 GeekBench，产品来自三星，跑分页面显示机型为“Galaxy Book 4 Edge”。

三星 Galaxy Book 4 Edge 在 GeekBench 6.2.2 版本测试下，单核得分为 2706 分，多核得分为 12646 分，页面信息显示搭载骁龙 X Elite X1E80100 处理器，采用 4+8 的 12 核处理器，“基础时钟频率”为 4.01GHz。

此外测试数据是笔记本在“平衡”电源模式下测试而来的，这意味着这些数据在“高性能”电源计划下会更好。这是因为“平衡”电源方案会根据设备的使用情况自动调整处理能力，通常是默认设置。

此外测试中还显示了其它相关信息：

运行 Windows 11 家庭版（64 位），但未提及“Version 24H2”或“Windows 11 Preview”。这可能意味着该设备是使用旧版本的 Windows 11 进行测试的。如果使用针对 ARM 芯片进行了优化的 Windows 11 24H2 版本，跑分会更高。

主板型号为 SAMSUNG ELECTRONICS CO.NP9X0MAA-EXP。

处理器显示 CPU 有 12 个内核，代号为 Oryon。

标识符：指 CPU 的具体系列和型号，在本例中为 ARMv8（64 位）Family 8 Model 1 Revision 201。

IT之家附上和苹果 Apple Silicon 的跑分对比如下：

芯片 单核成绩 多核成绩 Apple M1 2334 8316 Apple M2 2589 9742 Apple M3 3181 15620 Book4 Edge (X Elite) 2706 12646

如果按照上面分数计算，高通骁龙 X Elite 相比较苹果 M3 芯片，单核成绩低了 15%、多核成绩低了 19%；如果相比较苹果 M2 芯片，单核成绩高了 4.5%，多核成绩高了 29.8%。

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