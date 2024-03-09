暴雪游戏《守望先锋 2》宣布与保时捷汽车联动，将推出 D.Va 限定机甲皮肤

IT之家 3 月 9 日消息，暴雪今日宣布与保时捷官方合作，将在《守望先锋 2》第 10 赛季推出多个新物品及两款传说皮肤，包括“以 Macan Electric 电动汽车为灵感来源”的 D.Va 传说皮肤。

暴雪表示，联动皮肤采用了与这款 SUV 类似的白色和银色设计，拥有相比其他 D.Va 皮肤更加圆润和时尚的设计。IT之家注意到，除了机甲以外，暴雪还为 D.Va 本身设计了两套特殊的灰 / 紫色赛车手皮肤。

不仅如此，暴雪还请 Onyx Forge Studios 为这款 D.Va 联动皮肤打造了一座等身 7 尺雕像， 并于得州西南偏南文化节（South by Southwest，简称 SXSW，包括音乐节、电影节等部分）进行展出，SXSW 与会者可以在 3 月 13 日前前往 Porsche Full Service 会场（位于 204 E. 4th St. 的 Brazos Hall）进行观赏。官方表示，这座 D.Va 机甲雕像可能还会在今年下旬的更多游戏活动中亮相。

此外，第二款皮肤、其他联动内容预计会在 4 月初第 10 赛季开始后揭晓，敬请期待。

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