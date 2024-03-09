张勇回应“哪吒汽车南宁工厂停工停产”：今年还有出口任务

IT之家 3 月 9 日消息，据《豹变》称，哪吒汽车南宁工厂已经停工半个多月，厂区内只剩守门的保安和库存车，不过目前桐乡工厂仍在正常运转。

对此，哪吒汽车联合创始人、CEO 张勇回应称：南宁工厂是出口基地，其中今年有 5 至 6 万台套 KD 件的出口任务。那篇文章里写到有很便宜的车要处理，价格太给力了，这么便宜的车，请给我来一万台。

哪吒汽车内部人士对《豹变》表示，2023 年哪吒汽车的整体销量目标是冲着 25 万辆去的，工厂的生产节奏也是跟着销量目标走的，实际上，去年的销量只完成了一半，积压了大量的库存车在经销商和工厂。南宁工厂停工，一方面是因为暂时不需要这么多生产线，另一方面也是南宁不承担生产今年推出的新车型。

公开资料显示，合众新能源汽车有限公司成立于 2014 年，2017 年 4 月获得新建纯电动汽车生产资质，2018 年推出了旗下汽车品牌“哪吒汽车”，而首款量产车型“哪吒 N01”则于 2018 年 11 月宣布上市，后来又在 2019 年推出了“哪吒 U”，在 2020 年推出了“哪吒 V”，2022 年推出了“哪吒 S”。

哪吒汽车 2023 年 8 月 29 日完成 70 亿元人民币的 Crossover 轮融资，目前至少已经完成 10 轮融资，融资总额超 220 亿元人民币，投资方包括宁德时代、360、北汽产投、华鼎资本等。

哪吒汽车拥有独立的生产资质，而且该品牌工厂均为自建，其中南宁生产基地则是哪吒汽车与广西南宁市政府战略合作的成果（广西宁达汽车科技有限公司由合众新能源汽车有限公司占股约 85%，南宁国资委下属南宁雍合投资有限公司占股约 15%），位于南宁市青秀区伶俐工业园内，于 2020 年 2 月开工。

按照原先规划，哪吒汽车南宁工厂总投资达 35 亿元，占地 800 亩，总建筑面积 25 万平方米，是规划年产 10 万辆的新能源乘用车智慧工厂，主要生产的车型是哪吒 V。

IT之家查询发现，目前 2022 款哪吒 V 官网显示为 8.39~9.69 万元，而哪吒 V 的后续改款车型“哪吒 AYA”于去年 8 月上市，目前为 6.58~8.08 万元。

今年 2 月，哪吒汽车全系交付 6085 辆，较 1 月的 10032 辆环比下降 39%，较去年 2 月的 10073 辆同比下降约 40%。

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