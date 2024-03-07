Gartner 预估 2027 年纯电汽车平均生产成本低于同级别燃油车，但维修成本贵 30%

IT之家 3 月 7 日消息，根据市场调查机构 Gartner 公布的最新报告，预估 2027 年纯电汽车的平均生产成本将低于同级别内燃机汽车，但平均维修成本将增加 30%。

2027 年 BEV 平均生产成本低于同级别 ICE 汽车

Gartner 认为 2024 年标志着电动车迈入新的阶段。Gartner 研究副总裁佩德罗・帕切科（Pedro Pacheco）表示：

新的 OEM 制造商希望变革汽车行业，将通过各种创新方式简化生产成本，例如集中式汽车架构、大型一体压铸件等，降低制造成本和减少装配时间。传统汽车制造商为了生存别无选择，只能跟进采用这些创新。

Gartner 预测，到 2027 年，下一代纯电电动汽车（BEV） 的平均生产成本将低于同类内燃机（ICE）。帕切科表示：

随着 OEM 制造商颠覆性改造产品设计和生产运营，未来几年 BEV 生产成本的下降速度将大大快于电池成本的下降速度。

这意味着 BEV 实现与内燃机成本持平的速度将比最初预期的要快得多，但与此同时，这也将使 BEV 的某些维修成本大幅提高。

新技术让电动汽车维修成本增加

Gartner 预测，到 2027 年，电动汽车车身和电池严重事故的平均维修成本将增加 30%。因此发生碰撞的车辆维修费用可能超过其剩余价值，因此更多时候的命运是报废销毁。

同样，更昂贵的碰撞维修费用可能导致更昂贵的保险费，甚至导致保险公司拒绝承保特定车型。

Gartner 表示，快速降低电动汽车生产成本不应以提高维修成本为代价，因为从长远来看，这可能会引起消费者的反弹。生产电动汽车的新方法必须与确保低维修成本的流程一起部署。

电动汽车初创企业洗牌

Gartner 预测，到 2027 年，在过去十年间成立的电动汽车公司中，将有 15% 被收购或破产。帕切科表示：“这并不意味着电动汽车行业正在崩溃。它只是进入了一个新阶段，拥有最佳产品和服务的公司将战胜其他公司”。

IT之家附上报告原文地址，感兴趣的用户可以深入阅读。

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