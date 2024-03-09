2024 款华为 MatePad 配套磁吸键盘通过无线电核准，支持星闪连接

IT之家 3 月 9 日消息，华为现有一款型号为 TGR-KB11 的新品通过了工信部无线电核准 SRRC 认证，频率范围在“2400-2483.5MHz”，而现有华为 MatePad 配套磁吸键盘星闪版本型号为 XY-KB11 和 PCE-KB11，后缀 11 即代表支持星闪连接。

结合 @那片梧桐那片雨 的消息，这款新品可以确认为华为即将推出的新款 MatePad 配套磁吸键盘，支持星闪。

在去年 12 月的问界 M9 及华为冬季全场景发布会上，华为推出了 999/1099 元的智能磁吸键盘（星闪版），首发星闪键盘技术，同时还推出了 MatePad Pro 星闪套装，13.2 英寸星闪套装 8999 元，典藏版 12999 元。

IT之家注：星闪技术（NearLink）是国际星闪无线短距通信联盟发布的新型无线短距通信标准技术，拥有低功耗、低时延、高速率、高可靠等技术特性。

目前，华为 Mate 60 系列、Pocket 2 手机以及 2024 款 MatePad Pro 11/13.2 英寸平板电脑均支持该功能，HUAWEI M-Pencil（第三代）同样搭载星闪技术，华为表示后续还将推出更多星闪配件。

余承东介绍称，星闪相比传统无线连接，功耗降低至 60%，数传速率达到 6 倍，时延降低至 1/30，连接数达到 10 倍。

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