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小丑牌太上头：Roguelike 卡牌游戏《Balatro》风靡一时，拉瑞安创始人也沉迷其中

2024/3/9 18:33:07 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 3 月 9 日消息，《Balatro》是一款 Roguelike 卡牌游戏，于今年 2 月 20 日发售，在短短 10 天内售出了超过 50 万份（3 天 25 万份）并在全球范围内迅速风靡开来，目前 Steam 好评率 95%。

彭博社游戏记者 Jason Schreier 今日发文“寻求帮助”，称《Balatro》过于上头，目前已经完全占据了他的生活。对此，拉瑞安创始人 Swen Vincke 表示“俺也一样”。

这款由 LocalThunk 单人历时两年半时间开发、Playstack 发行的卡牌游戏采用了独特的 DBG+Roguelike 玩法，于 2024 年 2 月 20 日登陆 PC、PS4、PS5、Xbox One、 Xbox Series X|S 和任天堂 Switch，并于 3 月 1 日移植到 macOS，Steam 国区 54 元。

据介绍，《Balatro》最初是基于粤语地区纸牌游戏大老二（IT之家注：也叫“锄大地”或“锄大 D”）构建的一款扑克牌游戏，后来受到《Luck Be a Landlord》这款围绕老虎机构建的 Roguelike 游戏影响，转变为单人 Roguelike 卡牌游戏，并取消了在线游戏元素，发布前还参考了《杀戮尖塔》的 Roguelike 玩法。

在游戏中，玩家需要通过玩扑克牌来得分，并击败“盲人”，同时强化他们的牌组并获取具有更强增益效果的小丑牌，每一次抽牌、弃牌和小丑牌的出现都可能改变游戏进程。

关于这款游戏

Balatro 是一款以扑克为灵感的魔幻建牌游戏，你将全情投入于打造强大的增效并取得巨大胜利。

无尽可能 易学难精

将有效的扑克手牌与独特的小丑牌相结合，打造不同的增效和策略。赢得足够的筹码，打破盲注的奸计，同时在游戏过程中揭示隐藏的奖励牌手和牌组。为了到达终极盲注、击败最终赌注并稳操胜券，你需要尽一切可能获取优势。

一场扑克风格的终极博弈之旅。

无尽可能 - 每一次抽牌、弃牌和小丑牌的出现都可能彻底改变你的游戏进程。

深度战役模式，包括 8 种不同难度，还有挑战、每日通关和自定义游戏模式。

打破游戏界限

灵活运用一系列强大的工具：不同的牌组、小丑牌、塔罗牌、星球牌、幽灵牌和代金券。利用这些多面手工具，点燃连击狂潮，为你的扑克手牌制造出让人兴奋、肾上腺素飙升的增效。

  • 150 张小丑牌，每张都有独特的能力

  • 15 副不同牌组，每轮游戏可供选择的修改器各不相同

  • 每张小丑牌有 5 种潜在变体，增加额外的能力

  • 22 种塔罗牌变体，可增强你的普通扑克牌

  • 11 张星球牌，助你提升可能获得的扑克手牌

  • 32 种代金券，可为当前回合提供永久性增益

找到自己的节奏

沉浸在 Balatro 别具特色的迷幻世界中。让合成波音乐声音的冲击萦绕耳际 - 放松心情，逃离日常琐事，准备进入终极的回合制游戏状态。

通过每轮游戏不断完善你的收藏，发现新的卡牌和秘密。

利用详尽的屏幕统计来研究你的最佳牌组、最常使用的小丑牌等等！

沉浸在 CRT 风格的像素艺术中，享受细致的、手工雕刻的画面。

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关键词：roguelike小丑牌

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