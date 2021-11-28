国产武侠单机游戏《天命奇御二》公布后续更新计划：将推出 RogueLike 模式

IT之家 11 月 28 日消息，由甲山林娱乐股份有限公司开发并发行的国产武侠单机游戏《天命奇御二》近日在 Steam 发售，目前为“特别好评”。

昨日，官方公布了《天命奇御二》的未来更新计划。

官方表示，从上市至今，获得大家许多支持与回响，谢谢大家一直如此用心的支持，也希望大家多多推荐给身边好友，让整个江湖更热络，在探索中能有更多人可以交换心得，毕竟，虽然陆续有人取得最后的关卡图，但整个大江湖的探索与互动仍不到 30%。

为了促进伙伴们对游戏内的探索，预计更新计划如下，希望能帮助大家对游戏内容更佳的深入。

短期计划中，会持续优化玩家反应的问题，如卡顿跟其他 Bug，虽然是少数用户所发生的问题，但团队仍希望可以让大家顺利的畅游江湖。在游戏中也将会陆续增加强化有趣的北边大型支线，以期望帮助更佳的融入天命奇御二所设定的村落与城市。

中型支线以及场景探索中，也将陆续新增与增进许多有趣的互动，以帮助大家能在每次体验都能有意想不到的收获。

而新的立绘在这段时间会陆续寻求不同的伙伴意见，作为迈向国际化的团队，我们将会尽可能的取得大众意见，而让团队更佳进步，让《天命奇御三》能更佳惊艳，当立绘角色一ㄧ完成后，将会以最快的速度进行更新。

而在中期计划，也将会推出大型支线「陌刀门」，「陌刀门」将会开放数个新场景，其中包含新的 BOSS、以及新的独特心法，另外也同时解锁新的角色，玩家可以再一次细品其中所带来的爱恨纠葛故事。

长期计划将规划，新增可以让玩家爽快战斗的 RogueLike 模式，玩家可以在这版本中尝试各种武学、心法、八卦天赋搭配的更多可能性，创造属于自己的流派，并且有新的 BOSS 可以挑战，对于解谜苦手或是对战斗意犹未尽的玩家都可以在此享受，和故事模式不一样的「奇遇」。

（RogueLike 是指一种随机生成、不断重复的游戏模式，具体玩法还要等到更新上线才能得知）

IT之家了解到，作为 ARPG 游戏《天命奇御》的续作，《天命奇御二》接续前作角色养成、思考探索等要素外，采用无接缝地图，融入独特推理辩论及自由搭配武学玩法，创造出高自由度、写实的江湖世界，让玩家体验到不切换场景的实时战斗。