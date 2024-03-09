消息称育碧游戏《看门狗》将被改编为真人电影

IT之家 3 月 9 日消息，Deadline 称育碧经典名作《看门狗》将被编为真人电影，目前电影具体情节仍处于保密阶段（采用原创剧本），但部分演职员名单已确认。

据介绍，这部影片将由 New Regency Pictures（《刺客信条》《波西米亚狂想曲》等）制作，由亚里夫・米尔坎 (Yariv Milchan) 和娜塔莉・莱曼 (Natalie Lehmann) 以及育碧影视 (Ubisoft Film & Television) 的玛格丽特・博伊金 (Margaret Boykin) 制作。

该片将由法国导演马蒂厄・图里（Mathieu Turi）执导，IT之家查询发现他曾是昆汀《无耻混蛋》、吕克贝松《超体》的助理导演，还执导过好评恐怖片《Hostile》和《蜿蜒》，而且《瘟疫故事：无罪》真人剧也由他执导。

除此之外，曾负责过科幻惊悚片《氧气危机》的克里斯蒂・勒布朗（Christie LeBlanc）担任编剧，苏菲・王尔德（Sophie Wilde）加盟主演，她曾出演过 A24 制作的恐怖片《回应我》、Netflix《吞下宇宙的男孩》，还将与妮可・基德曼、安东尼奥・班德拉斯和让・雷诺一起出演惊悚片《宝贝女孩》。

▲ 苏菲・王尔德的 ins 主页截图

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