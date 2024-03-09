微软开始为 Copilot Pro 用户推出创建自定义 GPT 功能

IT之家 3 月 9 日消息，微软 Bing 副总裁 Michael Schechter 表示，微软已经开始面向 Copilot Pro 用户推出 Copilot GPT Builder 功能，允许用户打造属于自己的自定义 AI 机器人。

如图所示，微软 Copilot GPT Builder 目前正在分阶段推出，拥有体验资格的 Copilot Pro 用户可以看到一个新的预览功能，点击即可通过自定义配置创建一个个性化 Copilot GPT。

微软今年 1 月为 Copilot 推出了一项可选订阅服务 Copilot Pro，每月收费 20 美元（IT之家备注：当前约 144 元人民币）。

Copilot Pro 主打“高峰时段优先使用 GPT-4 和 GPT-4 Turbo”，承诺为用户提供更快速的内容创作和 AI 图像生成体验。

微软当时承诺 Copilot Pro 还可以让用户“只用仅仅几个提示”来创建一个针对特定主题的自定义 Copilot GPT，听起来似乎与 OpenAI 的自定义 GPTs 类似。

微软表示这些自定义 GPT 将支持针对旅行、烹饪和健身等领域进行定制，而且免费用户也可以随意使用。

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