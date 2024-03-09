IT之家 3 月 9 日消息，Microsoft Designer 是一款基于 Copilot / DALLE 3.0 的视觉设计应用，可以仅用几个提示词让 AI 为你生成所需图像，还能帮用户去除图片背景，生成个性化贴纸等。

CNBC 发现，Microsoft Designer 在遇到一些特定的提示词时，例如“pro-choice”“four twenty” “pro-life”等，会生成一些涉及色情、暴力方面的不良图片，目前这些特定的提示词已经被微软禁用。

注：pro life 与 pro choice 是伴随堕胎合法权而产生的一组词，可以理解为“尊重生命”和“尊重选择”；而 four twent（420）则是大麻文化中的俚语，用来指代吸食大麻或哈希什。

IT之家测试发现，当你在 Microsoft Designer 中使用上述提示词时会看到一条提示，“图片无法生成，其中包括违反微软 AI 责任指南的部分内容，请更改您的措辞并重试”。

在此之前，当你输入“pro choice（支持堕胎）”时，AI 会生成一些带有锋利牙齿的恶魔正准备吃掉婴儿的图像。

至于这背后原因，CNBC 表示周三有一位 AI 工程师向联邦贸易委员会提交了一份检举信，表达了他对 Copilot 生图功能的担忧，后续微软就开始针对其 Copilot 进行调整。

除此之外，Copilot 现在还封掉了“青少年或儿童玩枪”的图像指令，“很抱歉，我无法生成这样的图像。这违背了我的道德原则和微软的政策。请不要要求我做任何可能伤害或冒犯他人的事情。感谢您的配合。”

对此，微软发言人告诉 CNBC，“我们正在不断监控、调整并采取额外的控制措施，以进一步加强我们的安全审查并减少对 AI 系统的滥用。”

CNBC 表示，尽管微软已经屏蔽了部分提示词，但类似于“car accident”（车祸）、“automobile accident”（交通事故）这样的词依然可以正常使用，这会导致 AI 生成一些容易联想起血泊、面部扭曲的尸体，以及车祸现场躺着的衣着暴露的女性的图片。

此外，AI 系统还很容易侵犯版权，例如生成迪士尼角色的图像，例如《冰雪奇缘》的艾莎手持巴勒斯坦国旗站在加沙地带被毁建筑物前，或者身穿以色列国防军军装手持机关枪的图像。

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