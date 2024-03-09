AMD Radeon RX 7700 XT 显卡降至 399 美元，首次跌破 400 美元

IT之家 3 月 9 日消息，AMD 于 2023 年 8 月推出了 RX 7800 XT 和 RX 7700 XT 显卡，分别为 499 美元和 449 美元，但目前 RX 7700 XT 已经跌至 399 美元（IT之家备注：当前约 2873 元人民币）。

同时，目前蓝宝石的 RX7700XT 12GB 白金版已经在京东降至 3099 元，而其他厂商的产品仍在 3299 元以上。

实际上，RX 7700 XT 自推出以来一直都处于销售低迷的状态，大部分游戏玩家更愿意选择购买采用完整 Navi 32XT 核心的 RX 7800 XT 显卡，而不是这款基于 Navi 32 XL 的显卡，两款产品的销量接近 10:1。

如果只看光栅游戏性能，Navi 32 显卡在 1440p 分辨率下比 RTX 4060Ti 强了大约 15% 左右，但如果涉及光线追踪则不如 RTX 4060 Ti 系列。

AMD Radeon RX 7000 规格

RX 7900 XT RX 7900 GRE RX 7800 XT RX 7700 XT 制程 TSMC N6 TSMC N6 TSMC N6 TSMC N6 GPU Navi 31 XT Navi 31 XL Navi 32 XT Navi 32 XL 流处理器 5376 5120 3840 3456 加速频率 2.4 GHz 2.2 GHz 2.4 GHz 2.5 GHz 显存 20GB G6 16GB G6 16GB G6 12GB G6 显存位宽 320-bit 256-bit 256-bit 192-bit 显存速度 20 Gbps 18 Gbps 19.5 Gbps 18 Gbps 显存带宽 800 GB/s 576 GB/s 624 GB/s 432 GB/s 功耗 315W 260W 263W 245W 供电 2x 8-pin 2x 8-pin 2x 8-pin 2x 8-pin PCIe Gen4 x16 Gen4 x16 Gen4 x16 Gen4 x16





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