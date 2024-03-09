美国发布 UFO 调查报告：未发现表明外星技术存在的证据，大多数目击事件都是乌龙

IT之家 3 月 9 日消息，美国国防部全域异常解决办公室（AARO）今日发布了一份关于不明飞行物、外星人和外星智慧生物的研究报告，表示在对不明飞行现象（IT之家注：UAP 即 UFO 的官方术语）进行了近 80 年的调查后，没有发现任何能够表明存在外星技术的证据。

“所有分类级别的所有调查工作都得出一个结论：大多数目击事件都是普通物体和现象，是误认。”

作为 2023 财年国防授权法的一部分，这份长达 63 页的报告只是 AARO 调查结果的第一卷，涵盖了 1945 年至 2023 年 10 月期间的事件。第二卷报告将于今年晚些时候发布，将涵盖 2023 年 11 月至 2024 年 4 月期间完成的研究结果。

报告称，自 1945 年以来，美国政府一直资助进行这类调查，以确定 UAP 是否代表飞行安全风险、竞争对手国家的技术飞跃，或“智能控制下的外星技术”。

除了不明飞行物目击事件以外，AARO 的工作还包括调查有关可能未向国会报告的与不明飞行物相关的秘密或美国政府隐藏计划的说法。

报告显示，网上有一种已经流传多年的阴谋论，即政府或政府内部的一个秘密组织已经回收了一些“地外航天器和外星生物遗骸”，并对其进行了“逆向工程”，例如有关新墨西哥州罗斯威尔飞碟登陆或 51 区军事基地关押外星人的传闻。而这份报告显示，调查发现没有发现任何证据表明存在过外星飞船、外星生命，也没有证据表明美国政府和私营公司逆向工程了外星技术并加以隐瞒。

“研究显示，电视节目、书籍、电影以及大量以不明飞行物相关主题为中心的互联网和社交媒体内容的激增，很可能影响了公众对此类话题的讨论，并在部分人群中强化了这种想法。”

报告称：“AARO 发现许多人都持有这种想法。这份报告的目的不是证明或反驳任何特定的想法，而是使用严格的分析和科学论证方法来调查过去由美国政府资助的 UAP 调查工作。”

AARO 代理主任 Tim Phillips 在五角大楼简报会上指出，“AARO 没有发现任何可核实的证据表明任何不明飞行物目击事件代表外星活动，也没有发现任何可核实的证据表明美国政府或私营企业曾经拥有过外星技术。AARO 没有发现任何信息被非法或被国会不恰当扣留的迹象。”

“AARO 认为所谓的隐藏不明飞行物计划要么不存在，要么被误识别为与外星技术利用无关的真实国家安全计划，” Phillips 说道，“我们评估此类计划的说法主要是媒体循环报道的结果，即一小群人在过去几十年里反复重复他们从其他人那里听到的传闻。”

“我想强调的是，我们相信大多数重复这些说法的人并没有恶意或误导公众的意图，许多人只是误解了真实事件，或误将他们没有获得授权的敏感内容与不明飞行物或外星人进行了关联。”

“AARO 按照国会的要求，获得了对机密项目的史无前例的调查权，没有人能够不让我们去哪里或阻止我们提出问题。政府中没有人影响报告中的发现。作为一名职业情报官，我对我们能够看到一些国家最敏感的项目感到惊讶，但没有人对我们说‘不行，你们不能看’。”

美国还表示，军方正在开发一种便携式不明飞行物探测工具，以收集更准确的目击报告数据。

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