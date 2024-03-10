消息称三星计划生产 40 万支 Galaxy Ring 智能戒指，预计 7 月亮相

IT之家 3 月 10 日消息，据韩媒 thelec 报道，业内人士透露三星电子计划生产 40 万台第一代 Galaxy Ring。

报道称，Galaxy Ring 是今年推出的新产品线，三星电子预计将根据市场反应调整 Galaxy Ring 的生产。由于产品尺寸较小，并且最近不缺少特殊零件，因此即使需求超出预期，预计生产也不会中断。Galaxy Ring 零件将于 5 月开始量产，新品预计将于 7 月与三星新的第六代可折叠手机一起亮相，预计最早将于 8 月上市。

IT之家注意到，三星 MX（移动体验）负责人卢泰文此前在 MWC 2024 展览会期间透露了自家首款智能戒指 Galaxy Ring 的部分信息。

卢泰文透露，Galaxy Ring 充一次电可使用 5-9 天，可以使用 pogo pin 探针连接器和专用适配器充电。功能方面，这款戒指内置了多种传感器，可以追踪用户的血氧饱和度和睡眠情况。据悉，Galaxy Ring 还可追踪心率、步数和锻炼状况。

三星公司副总裁兼数字健康团队负责人 Hon Pak 表示，希望将 Galaxy Ring 打造成充满魅力的智能戒指，以至于 iPhone 用户会考虑改用 Galaxy 手机。他在采访时表示：“我们希望我们的戒指能够达到这样的水准，让用户愿意为其更换手机”。

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