三星“秀肌肉”：入局可穿戴市场已 25 年，Galaxy Ring 将开辟新类别

IT之家 3 月 7 日消息，三星近日发布一张信息图，一方面回顾了该公司过去 25 年在可穿戴市场上的发展历程，另一方面也是向世界“秀肌肉”，展示其在该领域积累的深厚实力。

根据信息图，三星可穿戴业务目前划分为 4 类：智能手表、耳机、健康追踪设备、智能戒指。

三星的可穿戴设备之旅始于 1999 年推出的 SPH-WP10，这是世界上第一款商业化的手表手机。一年后推出的 SPH-S100 增加了文字输入和语音拨号功能，而 2003 年的 Watch Phone 则配备了彩色 OLED 显示屏。

三星直到 2005 年才开始涉足蓝牙耳机领域，在过去的二十五年里，它不断改进腕戴式可穿戴设备。

Galaxy Watch6 系列是所有这些努力的结晶，Galaxy Fit3 则是更经济实惠的产品，而在耳机方面，Galaxy Buds2 Pro 是这家韩国公司迄今为止的卫冕冠军。

消息称 Galaxy Ring 将在三星的下一次 Unpacked 活动中正式发布，该活动可能于 7 月初至中旬在巴黎举行。IT之家附上宣传信息图如下：

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