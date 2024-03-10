HMD Global 推出诺基亚 G42 手机 4GB RAM 版本，售 9999 印度卢比

IT之家 3 月 10 日消息，HMD Global 近日在海外推出了新款诺基亚 G42 5G 手机，RAM 从原版的 6GB 阉割至 4GB，售 9999 印度卢比（IT之家备注：当前约 868 元人民币）。

▲ HMD 宣称该机拥有 6GB RAM（实际上是 4GB 硬件 RAM + 2GB 虚拟 RAM），图源 HMD Global（下同）

此外，诺基亚 G42 5G 手机目前已经获推安卓 14 更新，在更新安卓 14 后，诺基亚 G42 5G 手机单核测试成绩为 752 分，多核测试成绩为 1897 分，IT之家附手机参数信息如下：

诺基基亚 G42 5G 手机

处理器：高通骁龙 480+

屏幕：6.56 英寸 HD+ 90Hz IPS LCD 屏

前置摄像头模组：8MP

后置摄像头模组：50MP 主摄 + 2MP 微距 + 2MP 景深

RAM：4GB

存储空间：128GB

电池容量：5000 毫安时，充电功率 20W

发布时间：2023 年 6 月 28 日

据介绍，诺基亚 G42 5G 手机拥有三次大版本系统更新，用户还可订阅 HMD Global 提供的“循环订阅服务”，这是一种“使用精选诺基亚手机和平板电脑的新方式”。HMD Global 将提供一系列环保奖励，用户可以更长时间地使用他们的设备。如果用户碰巧损坏或丢失了设备，HMD Global 将迅速提供更换设备，而无需支付任何额外的每月费用。

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