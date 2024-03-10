HMD Global 推出诺基亚 G42 手机 4GB RAM 版本，售 9999 印度卢比

IT之家 3 月 10 日消息，HMD Global 近日在海外推出了新款诺基亚 G42 5G 手机，RAM 从原版的 6GB 阉割至 4GB，售 9999 印度卢比（IT之家备注：当前约 868 元人民币）。
此外，诺基亚 G42 5G 手机目前已经获推安卓 14 更新，在更新安卓 14 后，诺基亚 G42 5G 手机单核测试成绩为 752 分，多核测试成绩为 1897 分，IT之家附手机参数信息如下：
诺基基亚 G42 5G 手机
处理器：高通骁龙 480+
屏幕：6.56 英寸 HD+ 90Hz IPS LCD 屏
前置摄像头模组：8MP
后置摄像头模组：50MP 主摄 + 2MP 微距 + 2MP 景深
RAM：4GB
存储空间：128GB
电池容量：5000 毫安时，充电功率 20W
发布时间：2023 年 6 月 28 日
据介绍，诺基亚 G42 5G 手机拥有三次大版本系统更新，用户还可订阅 HMD Global 提供的“循环订阅服务”，这是一种“使用精选诺基亚手机和平板电脑的新方式”。HMD Global 将提供一系列环保奖励，用户可以更长时间地使用他们的设备。如果用户碰巧损坏或丢失了设备，HMD Global 将迅速提供更换设备，而无需支付任何额外的每月费用。
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