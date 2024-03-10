坦克 700 Hi4-T 限定版中大型越野 SUV 开启交付，售 42.8 万元起

IT之家 3 月 10 日消息，IT之家从坦克 SUV 官方获悉，坦克 700 Hi4-T 正式开启交付。该车定位中大型越野 SUV，搭载由 3.0T V6 发动机和 P2 电机组成的插电混动系统，匹配 9 挡混动专用变速箱，并且配备前后差速锁，极境版和首发限定版还配备了电子可断开式稳定杆、空气悬架和 CDC 可调阻尼减振系统。目前，该车共有 3 款配置车型在售，极致版和极境版价格分别为 42.8 万元和 46.8 万元，每年限量发售 700 辆的限定版车型售价为 70 万元。

车型回顾：

外观方面，坦克 700 Hi4-T 延续了家族式硬朗风格，采用了机甲风格的造型。新车的前脸采用了上下分层的梯形格栅，两侧灯组被称为“布罗莫火山之眼大灯”，该灯具有 32 项技术专利，号称通过连续开合 10 万次极限验证。

IT之家注意到，新车的车身线条十分硬朗，车顶配有行李架，侧面有一些隆起的设计，增加了宽体的效果。新车的车尾也十分敦实，尾门为侧开门的设计，上面还配有全尺寸的备胎罩，尾灯造型细长，边缘有黑色饰条做装饰。车身尺寸方面，新车长宽高分别为 5090（5113）*2061*1952 毫米，轴距为 3000 毫米。

内饰方面，采用了大面积的红色皮质进行包覆，搭配大面积的金属护板，形成了一种独特的色彩搭配。新车的内饰还提供了多种主题配色，采用了大面积的真皮和麂皮的软质材料，全系标配座椅通风、加热、按摩。

新车配备“太空级静谧座舱”，由哈曼卡顿专业团队调音，打造 HiFi 级移动音乐厅，支持主动降噪功能。座舱支持五屏联动、四音区语音交互、人脸识别。此外，全车提供 26 个声觉视觉感知元件，为其智能驾驶功能提供保障。

动力方面，新车搭载 3.0T+9HAT 动力总成，3.0T V6 双涡轮增压发动机，匹配 P2 电机，其发动机最大功率为 265 千瓦，综合最大功率 385 千瓦，综合最大扭矩 800 牛・米，号称 5 秒级百公里加速。

此外，该车还配备号称“百万级的豪华空气悬架”，包括闭式空气弹簧 + CDC 电磁减震。中国品牌首搭可断开式电子稳定杆，最大反跳行程 60mm。电池包可承受超国标三倍的震动冲击，采用新型航天级隔热材料保护，号称“可承受 1200 度高温”。

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