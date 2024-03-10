拒绝隐形加班：离线休息权入法的提案已立案

IT之家 3 月 10 日消息，伴随着即时通信技术的发展，下班后还要通过微信等社交媒体处理工作成为不少职场人的常态。据央广网报道，全国两会前，全国政协委员、全国总工会办公厅主任吕国泉接受专访时，首次提出“将离线休息权入法”，提高企业隐形加班违法成本。

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据IT之家了解，离线休息权指劳动者在法定或约定工作时间之外，拒绝通过数字工具进行工作联络或处理工作事宜的权利。今日，吕国泉回应称，目前该提案已立案，接下来相关部门将就该提案与吕国泉进行沟通并给予答复。吕国泉表示，两高相关人员列席小组讨论时，他也提出来希望把“离线休息权入法”做重要讨论，建议会同人社部、全国总工会等进行调研。他同时认为，在线“被工作”了，就应该给你适当的补助。另外，以透支身体健康的方式来获得必要的生存条件，对企业和劳动者来说都是不可持续的。

有网友提出，“离线休息权”入法，解决实操性很重要。就此，吕国泉表示，需要工会组织等从维护职工权益角度去介入，依照法律法规进行监督，既有组织的优势、法规的优势，这样也可以避免了劳动者的后顾之忧。他称，会继续关注这个问题，但可能这个过程不会一蹴而就。

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