疑似B站猝死员工表妹发声：事发后B站没有人来慰问，也未协商过

2 月 7 日晚间消息，今日有消息称B站武汉 AI 审核组组长，因过年期间被要求加班，在晚上 9 点到早上 9 点的工作强度下，初五凌晨脑出血猝死。

随后B站发布内部信回应此事。内部信提到，内容安全中心图文审核部的伙伴“暮色木心”于 2 月 4 日下午在家中突发身体不适紧急求医。当日晚间 20 时左右，他因大面积脑出血经抢救无效，不幸去世。B站称，对于网传他因加班猝死一事，经内部考勤核查，该员工按照工作计划正常上下班，工作时间为 9：30~18：30，做五休二，在事发前一周内未存在加班等情况。

不过，微博上自称逝者表妹的人发声称事发后B站并未对家属进行慰问。根据逝者表妹的微博 @终于丶失去描述，逝者于初五下午下葬，家属打电话通知公司人事主管，公司方面并没有人前来慰问。事发后，B站方面也未协商过。

据其描述，逝者是家中独子，97 年生，今年 25 岁，父亲已于 5 年前去世。春节期间人在武汉加班，过年没有回家。事发当天 4 点多，逝者一个人在出租屋，身体出现异样，自己打了 120，但是不能说话，120 又打了 110 报警电话，警察通过手机号定位才找到逝者地址，送到医院时已是 6 点多。到医院时，瞳孔已经放大，大脑大面积出血，错过了最佳治疗时间。逝者家属在初四晚上接到医院电话，从老家开车 2 小时到医院后，人已经去世。

此外，家属分享了逝者曾经在 12 月 31 日发过的一条年度小结，配文是“辛苦了，打工人”，年度小结图片显示，“有 321 个深夜，你在使用企业微信。11 月最忙碌的一个月，共参与了 21930 次工作讨论，最晚一天是 11 月 12 日凌晨 4：42。”

目前，对于B站方面暂无最新回应。