《寂静岭 2》重制版获韩国评级，发售时间或即将公布

IT之家 3 月 10 日消息，据 Gematsu 网站发现，经典恐怖游戏《寂静岭 2》的重制版在韩国获得了分级，由于游戏评级通常发生在制作后期和即将发售时，暗示着游戏发售时间有望即将公布。

评级分类为“青少年不宜”，描述包含过度暴力、血液、肢体被物理分离、四肢形状奇怪的生物等。

由 Bloober Team 开发的《寂静岭 2》重制版于 2022 年首次公布，但此后鲜有消息更新。开发商近期呼吁粉丝们耐心等待，因为他们仍在继续制作这款游戏。

IT之家注意到，在最近公布了一段游戏预告片后，Bloober Team 的总裁 Piotr Babieno 表示该预告片并非真实反映游戏品质，并且他理解玩家基于预告片对游戏的一些负面评价。

他接着提到发行商 Konami，并表示：“这完全是发行商的责任。诚然，这个预告片并没有反映出游戏的真正精神。它既不是原作的精髓，也不是我们现在所创造的精髓。我们正努力完整地还原 22 年前玩家们所喜爱的那份浪漫恐怖氛围。我们相信，当玩家们看到真正的游戏玩法，真正的游戏时，他们会以完全不同的方式来评价它。”

上个月，科乐美《寂静岭》系列制作人 Motoi Okamoto 表示，该游戏已进入开发的最后阶段，这与开发商 Bloober Team 之前的声明相呼应。《寂静岭 2》重制版将登陆 PS5 和 PC 平台。

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