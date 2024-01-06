索尼发布视频，预告今年将发行《寂静岭 2》和《合金装备 Δ：食蛇者》重制版游戏

IT之家 1 月 6 日消息，游戏开发商科乐美并未公布《寂静岭 2》和《合金装备 Δ：食蛇者》两款重制版游戏的发行日期，不过根据索尼官方预告视频，表明这两款游戏会在年底前发行。

索尼近日发布了名为《Upcoming Games in 2024》的视频，预告了今年即将推出的多款游戏，其中《寂静岭 2》和《合金装备 Δ：食蛇者》两款重制版游戏赫然在列。

索尼在其 PlayStation 页面中明确标记了这两款游戏，不过在小字部分中写道：“截至本文发布时，所列游戏均计划于 2024 年发布。游戏发布日期可能会有变动，并因地区而异。”

IT之家此前报道，科乐美公司发言人表示小岛秀夫、《合金装备》游戏主角和机甲设计师新川洋司等人不会参与到重制版的工作中，其团队核心由此前参与《合金装备》的发行商员工组成，而且会和中国的维塔士团队联合开发。

《合金装备 3：食蛇者》中 Snake 的配音演员是 David Hayter，科乐美不会邀请这些配音演员，为重制版录制新的对话，而是沿用旧版配音。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。