走出一条新路，华为公布“超声波指纹”相关专利

IT之家 3 月 10 日消息，国家知识产权局显示，华为技术有限公司近日公开了一项“超声波指纹”专利，该专利编号为 CN117058725A，申请日为 2023 年 7 月 4 日。

专利摘要显示，这是“一种超声波指纹识别模组、系统及电子设备”，号称可以“可以提高识别指纹信息的准确率”。

IT之家注意到，目前许多手机厂商在超声波指纹方面使用汇顶科技方案，但相关超声波指纹识别方案绕不开高通的专利，而华为公布的这一新型“超声波指纹”专利，有望走出一条属于自己的新路。

IT之家整理专利摘要内容如下：

本申请实施例提供一种超声波指纹识别模组、系统及电子设备。 其中，一种超声波指纹识别模组包括：层叠设置的公共电极、压电层和电路基板，电路基板中靠近压电层一侧包括呈阵列排布的多个像素电极单元，每个像素电极单元对应一个像素，每个像素电极单元包括 N 个第一像素电极和 M 个第二像素电极；其中，压电层的一侧与公共电极电连接，压电层的另一侧与多个像素电极单元电连接；在超声波指纹识别模组处于发送模式的情况下，N 个第一像素电极处于连通状态，且 M 个第二像素电极处于悬空状态；在超声波指纹识别模组处于接收模式的情况下，N 个第一像素电极和 M 个第二像素电极均处于连通状态。 实施本申请实施例可以提高识别指纹信息的准确率。

▲ 图源 国家知识产权局官网

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