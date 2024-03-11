黄仁勋透露英伟达下一代 DGX AI 系统将采用液冷技术

IT之家 3 月 11 日消息，英伟达 CEO 黄仁勋已确认，其下一个 DGX AI 系统将采用液冷散热。这为数据中心领域带来了新的机遇。

英伟达在一次会议上透露了该消息。数据中心和 AI 服务器领域一直在加快推进液冷步伐，各公司为液冷设备的制造工厂投入巨额资金。此外，液冷数据中心将需要大量的研发工作和足够的基础设施来维护。

在数据中心使用液冷有利有弊，主要好处包括更高效的降温和更高的服务器机架密度，因为液冷可以使服务器在机架内更紧密地排列。然而，其高昂的建造成本和维护复杂性一直阻碍推广。IT之家注意到，SMCI（超微电脑）、英特尔等公司此前已宣布了液冷服务器计划，而英伟达也终于加入了这场竞争。

▲ 英特尔液冷方案

然而，Moor Insights & Strategy 创始人、CEO 兼首席分析师 Patrick Moorhead 提出了一个有趣的观点，他表示，到目前为止，我们已经使用了几乎所有手段，以在合理的热量 / 功率水平下优化性能：节点缩小、分解设计和封装。接下来是什么，液氮？光学封装？转向 ASIC 硬件？更快的网络？似乎当我们遇到墙壁时，我们需要按下某些东西的重置按钮。

通俗地说，Patrick Moorhead 表示数据中心行业已经到了迫切需要根本性创新的地步，而更换液冷解决方案已经无法完成这项工作。

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