英伟达 CEO 黄仁勋拥有 50 名直接下属，称反对信息不对称的管理文化

IT之家 3 月 10 日消息，英伟达首席执行官黄仁勋对信息把控文化持反对态度。

上周二，黄仁勋在斯坦福商学院的访谈中表示，首席执行官 (CEO) 应该拥有公司里最多的直接下属，因为理论上，向 CEO 汇报的人员不需要太多监督，因此 CEO 反而有更多精力进行管理。他目前管理着 50 名直接下属。

黄仁勋强调，增加直接下属数量还有助于打破信息不对称带来的不公平现象。他表示，CEO 直接接触的人越多，员工在公司中的地位就越少取决于他们获取关键信息的能力。

“我不认同那种依靠掌握信息来获取权力的企业文化，” 黄仁勋说，“管理层的职责不是在员工之间分配权力，而是共同激励整个团队。”

他进一步解释说：“我们在公司的位置应该取决于我们分析复杂问题、引领他人取得成就、鼓舞和赋权他人以及为他人提供支持的能力，管理团队存在的意义就是服务于公司所有其他员工。”

虽然与其他知名 CEO 相比，黄仁勋的直接下属数量的确更多 (亚马逊 CEO 安迪・贾西只有 16 名直接下属)，但根据 2023 年的公司报告，英伟达拥有近 3 万名员工。因此，黄仁勋实际上只直接管理着英伟达公司一小部分的员工。

IT之家注意到，尽管黄仁勋的管理方式或许有些特立独行，但 CEO 直接下属数量的增加的确是一个普遍趋势。《哈佛商业评论》指出，CEO 的直接下属人数已从 1980 年代中期的 5 人增加到 2000 年代中期的近 10 人。麻省理工学院领导力中心前执行董事哈尔・格雷森 (Hal Gregersen) 曾表示，对于 CEO 和低层级管理人员来说，理想的直接下属人数应该在 6 到 12 人之间。

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