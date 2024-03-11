宫崎骏《你想活出怎样的人生》官宣引进内地上映，获得第 96 届奥斯卡最佳动画长片

IT之家 3 月 11 日消息，宫崎骏新片《你想活出怎样的人生》今日发布中文海报，官宣将登陆内地大银幕，档期待定。

该片刚刚获得第 96 届奥斯卡最佳动画长片，此前还获得了第 81 届金球奖最佳动画片等多个世界级电影奖项。这是宫崎骏自 2003 年凭借《千与千寻》之后时隔 21 年第二次获得奥斯卡最佳动画长片。

《你想活出怎样的人生》已于 2023 年 7 月 14 日在日本正式上映，后续陆续登陆北美、港台地区等，译名改为《苍鹭与少年》。

IT之家查询获悉，《苍鹭与少年》片长为 124 分钟，讲述二战后丧母的少年牧真人与一只会说话的蓝鹭相遇，展开不可思议的冒险旅程。从视频可以看到，该影片依然采用观众熟悉的手绘风格，这也是宫崎骏作品的标志性画风。

据中国电影报报道，1 月 5 日，阿里影业与日本动画团队吉卜力工作室举行会面，双方在动画电影合作、沉浸式展览开发等多个领域达成面向未来的战略合作。

会面现场，吉卜力工作室代表董事、制片人铃木敏夫与阿里影业总裁李捷就签署宫崎骏新作《苍鹭与少年》合作计划达成意向。与此同时，阿里影业、吉卜力工作室、株式会社创还就宫崎骏动画作品的沉浸式展览战略协议达成意向。

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