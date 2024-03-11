《奥本海默》获第 96 届奥斯卡最佳影片奖，诺兰首次获得最佳导演

IT之家 3 月 11 日消息，2024 奥斯卡各项奖项已经公布，《奥本海默》获第 96 届奥斯卡最佳影片奖，克里斯托弗・诺兰也凭借该影片获得个人第一个最佳导演奖。
《奥本海默》于 2023 年 7 月 21 日海外上映，8 月 30 日内地上映。灯塔专业版数据显示，该影片上映 23 天时内地总票房破 4 亿，累计票房 4.5 亿元，豆瓣评分 8.8 分。目前，这部影片已经在全网上线（B站、爱奇艺、优酷，腾讯视频等），需要付费观看。
IT之家附影片简介：
当我们为权力金钱焦虑、兴奋与愤怒时，却根本想象不到“他们”在谈论着怎样更重要的事情。
随着战争阴云笼罩世界上空，各国紧锣密鼓抓紧军事竞赛。为了抢占先机，美国陆军中将莱斯利・格罗夫斯（马特・达蒙 Matt Damon 饰）找到量子力学与核物理学领域的扛鼎人物罗伯特・奥本海默（基里安・墨菲 Cillian Murphy 饰），力荐其担任曼哈顿计划的首席科学家以及洛斯阿拉莫斯国家实验室的总负责人。
经过两年争分夺秒的研发，硕大的蘑菇云终于在荒原的上空腾起，也宣告着绞肉机一般的二战即将落下帷幕。奥本海默有如将火种带到人间的普罗米修斯，可是对人性的参悟和对未来的担忧迫使他走向与政府相悖的道路。
更可悲的是，凡人钟情的物欲也将一世天才裹挟至炼狱之中，永世燃烧……
IT之家汇总获奖名单：
最佳影片：《奥本海默》
最佳导演：克里斯托弗・诺兰《奥本海默》
最佳女主角：艾玛・斯通《可怜的东西》
最佳男主角：基里安・墨菲《奥本海默》
最佳女配角：达明・乔伊・伦道夫《留校联盟》
最佳男配角：小罗伯特・唐尼《奥本海默》
最佳原创剧本：《坠落的审判》
最佳改编剧本：《美国小说》
最佳国际影片：《利益区域》
最佳动画长片：《你想活出怎样的人生》
最佳纪录长片：《马里乌波尔 20 天》
最佳配乐：《奥本海默》
最佳歌曲：What Was I Made For? - Billie Eilish /《芭比》
最佳音效：《利益区域》
最佳艺术指导：《可怜的东西》
最佳摄影：《奥本海默》
最佳剪辑：《奥本海默》
最佳视觉效果：《哥斯拉-1.0》
最佳化妆与发型设计：《可怜的东西》
最佳服装设计：《可怜的东西》
最佳动画短片：《战争结束了！受列侬和洋子音乐的启发》
最佳真人短片：《亨利・休格的神奇故事》
最佳纪录短片：《最后的修理店》
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