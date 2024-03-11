中国移动发布全球首台算力路由器 CATS Router，用于边缘计算等

IT之家 3 月 11 日消息，中国移动宣布推出全球首台算力路由器 CATS Router，号称“历时两年研制”。

中国移动研制推出的算力路由号称解决了边缘计算场景中的“性能反转”问题，为用户提供了灵活的“入算”服务，将应用请求调度至最优的网络路径及计算节点，通过网络的接入即可获取优质的算网一体化服务，适用于时延和计算敏感类新型业务。

在资源层面，算力路由可以协同云计算、边缘计算等多级算力，实现网络和计算的高效联合调度，提升算网系统整体的效能。

▲ 图源“中国移动”公众号

在具体业务层面，算力路由可以服务于个人用户和企业用户，例如在边缘计算场景下，算力路由的应用可降低高并发业务平均端到端时延，提升算网系统容量，支撑 AR / VR、车联网、AI 推理等新型业务需求。

中国移动宣布，将开启算力路由规模中试，将首批算力路由器投入规模试验。

据IT之家去年 11 月报道，中国移动发布了一款“薄云算力路由器” ，具有本地存储及云存储功能，并且提供网络穿透能力；采用内置天线立式造型，融入了盾牌元素，更像是一个缩小版的服务器。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。