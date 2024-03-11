长城坦克 330 车型 3 月 16 日发布：3.0T V6 发动机，官图率先公布

IT之家 3 月 11 日消息，长城旗下坦克 SUV 今日宣布，坦克 330 将于 3 月 16 日正式登场，搭载强劲 3.0T V6，官图现已发布。

坦克 330 此前已经完成申报，该车极具越野风格，发动机舱盖上有散热孔，增加了新车的气场，全新的前护杠带来了更大的接近角，车外还有“V6”标识等。

车身尺寸方面，新车长宽高为 4772/1970/1960 (1971) mm，轴距 2750mm。新车还配备了宽大的轮眉和 18 英寸的大尺寸轮圈，轮胎规格为 265/70R18。该车的准拖挂车总质量为 2500kg（带制动）与 750kg（不带制动）。新车的越野性能也得到了升级，接近角达到了 36 度，离去角达到了 37 度。

动力方面，坦克 330 越野车的核心是一台代号为 E30Z 的 3.0T 涡轮增压 V6 发动机，这台发动机的最大功率为 265 千瓦，配合四轮驱动系统。

关于坦克 330 的更多配置以及售价信息，感兴趣的朋友可以关注IT之家后续报道。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。