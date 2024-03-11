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骁龙 7+ Gen 3 处理器最新参数曝光：频率降低、CPU 性能看齐骁龙 8 Gen 2

2024/3/11 15:26:29 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：汪淼
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IT之家 3 月 11 日消息，博主 @数码闲聊站 今日爆料骁龙 7+ Gen 3（SM7675）处理器最新规格信息，称 Cortex-X4 大核频率从上次爆料的 2.9GHz 降回 2.8GHz，中核与小核频率也有所降低，CPU 性能基本看齐骁龙 8 Gen 2，安兔兔常温跑分高于 150 万。

数码闲聊站微博

此外，该博主还表示骁龙 7+ Gen 3 处理器使用台积电 4nm 工艺，拥有 4MB L3 缓存与 3.5MB SLC（System-Level Cache），并称“能耗确实不错”。作为参考，骁龙 8 Gen 3 拥有 12MB L3 缓存。

该博主此前爆料骁龙 7+ Gen 3 的 Cortex-X4 大核频率为 2.8GHz，由一加 Ace 3V 手机搭载。该手机还将使用 1.5K 直屏、16GB 内存、5500mAh 电池，并支持 100W 快充。

数码闲聊站微博

高通今日宣布于 3 月 18 日 14:30 举行骁龙旗舰新品发布会，有望发布传闻中的骁龙 8s Gen 3 及 7+ Gen 3 芯片。这两款芯片在高通内部共用开发代号“Cliffs”，二者全面继承骁龙 8 Gen 3 架构。

骁龙旗舰新品发布会海报

IT之家总结两款即将发布的高通处理器信息如下：

芯片骁龙 7+ Gen 3骁龙 8s Gen 3骁龙 8 Gen 3
大核2.8GHz Cortex-X43.01GHz Cortex-X43.3GHz Cortex-X4
中核低于 2.6GHz Cortex-A720 x42.61GHz Cortex-A720 x4

3.25GHz Cortex-A720 x3 2.96GHz Cortex-A720 x2

小核低于 1.9GHz Cortex-A520 x31.84GHz Cortex-A520 x32.27GHz Cortex-A520 x2
GPUAdreno 732Adreno 735Adreno 750

目前已被爆料搭载以上两款处理器的产品有：

  • realme 真我 GT Neo6 系列（骁龙 8s Gen 3、骁龙 7+ Gen 3）

  • Redmi Note 13 Turbo（骁龙 8s Gen 3）

  • 小米 Civi 4（骁龙 8s Gen 3）

  • 一加 Ace 3V（骁龙 7+ Gen 3）

  • vivo Pad 3（骁龙 8s Gen 3）

  • iQOO Neo9 系列新机（骁龙 8s Gen 3）

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