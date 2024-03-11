威刚 XPG FUSION 1600W ATX 3.0 钛金电源上架：支持双路 RTX 4090，4999 元

IT之家 3 月 11 日消息，威刚 XPG FUSION 1600W 钛金电源国行版本目前已经上架京东，这款电源，兼容 ATX 3.0 和 PCIe 5.0 标准，支持双路 RTX 4090 显卡，售 4999 元。

据介绍，XPG FUSION 1600W 钛金全模组电源是威刚与台达电子合作共同研发的产品，拥有 80PLUS 钛金和 Cybenetics 钛金认证，电源整体尺寸为 210 x 150 x 86 mm，内置 135mm 风扇，采用双滚珠轴承，转速 2700±10% RPM，支持 XPG PRIME 管理软件调参。

接口方面，这款电源配备了 1 个 24Pin 的主板供电接口、2 个 EPS 8Pin 的 CPU 供电接口、2 个 12VHPWR（12+4Pin）接口、10 个 6+2Pin 的 PCIe 供电接口、12 个 SATA 供电接口、4 个 4Pin 的 Molex 供电接口和一个软驱供电接口。

IT之家附产品参数如下：

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