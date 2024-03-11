海信电视 U8 系列新品将于 3 月 15 日发布，号称画质冠军、全链路芯生

IT之家 3 月 11 日消息，海信电视官微今日发文宣布，2024 海信电视 U8 新品将于 3 月 15 日发布。官方此次未详细介绍新品主打特性及参数信息，只有一句“画质冠军，全链路芯生”的 Slogan。

去年 9 月，海信发布了 U8KL MiniLED 电视，可选 65/75/85 三个尺寸版本，首发价 8999 元起。作为参考，海信 U8KL 拥有最高 2400 分区 MiniLED 屏，支持 98% DCI-P3 色域、4K 144Hz HDMI 2.1 高刷、最高 3300nits 亮度、16bits 感控环境光 Pro，搭载信芯 X 画质芯片，以及 178° 黑曜屏 Pro 抗反射。

此外，海信同期发布了 UX 产品，其中 110 吋的 UX 是全球首台分区数达 4 万级的 MiniLED 电视，还搭载了 16bit 感控环境光 Pro 技术，利用瞬时 peaking 算法可以让最大亮度突破 10000nit。

综合IT之家此前报道，海信已经多次预热 3 月 15 日的新品发布会活动，包括一款 40960 背光分区、10000nits 峰值亮度的产品，号称“2024 参考级别影像”，搭载了信芯 AI 感知芯片，实现全链路芯控。

除此之外，海信还宣布将在 3 月 15 日发布“电视 AI”，官方预热 Slogan 称：“当电视遇到 AI，生活将会怎样？”

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