我国千兆城市数量突破 200 个，可覆盖超 5 亿户家庭

IT之家 3 月 11 日消息，据工业和信息化部消息，我国千兆城市数量已突破 200 个。截至目前，共有 207 个城市达到千兆城市建设标准，这些城市已形成覆盖超过 5 亿户家庭的千兆网络服务能力。

三家基础电信企业围绕国家算力枢纽等布局新建 130 条干线光缆，启动 400G 全光省际骨干网建设，实现云算力网络的高效互通。

IT之家查询获悉，千兆城市主要从移动千兆网（5G 网络）、宽带千兆网“双千兆”网络建设等方面进行综合评定，是数字新基建标志性工程。

工业和信息化部于 2021 年印发了《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023 年）》，同年便启动了“千兆城市”评估工作，截至 2021 年年末，我国首批共完成建设包括北京、天津、上海在内的 29 个千兆城市。

2022 年，全国共新增 81 个千兆城市，千兆宽带用户达到 9175 万，5G 移动电话用户达到 5.6 亿。

2023 年，全国共完成建设千兆城市 207 个，相比 2022 年，新增 97 个千兆城市。

IT之家附千兆城市名单：

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