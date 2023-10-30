谷歌光纤宣布年底为部分客户提供 20Gig 两万兆宽带 + Wi-Fi 7 服务

IT之家 10 月 30 日消息，Google Fiber 上个月提出了 GFiber Labs 计划，现公布了其首个 GFiber Labs 项目：年底前向部分客户提供 20 Gig with Wi-Fi 7（两万兆宽带 + Wi-Fi 7）体验。

据介绍，谷歌目前已经拥有数千名 5 Gig 和 8 Gig 客户，并且已经有部分客户在体验 20 Gig，例如密苏里大学堪萨斯城分校和犹他县联合之路的朋友。

作为 GFiber Labs 首个项目，20 Gig with Wi-Fi 7 将汇集谷歌最先进的技术，并将成为首批部署诺基亚 25G PON 技术的运营商之一，这使得超越万兆瓶颈成为可能。

谷歌表示，诺基亚的 25G PON 能够高效地提供高达 10 倍的速度，且无需对地面现有光纤进行任何改动。

此外，谷歌还将通过定制的 Wi-Fi 7 路由器（Wi-Fi 7 标准尚未完全冻结）提供服务，20 Gig 客户将能够体验到真正的两万兆速率。

当然，考虑到这一服务的超前性，相信定价也会高得离谱。作为参考，谷歌目前在西得梅因部分地区提供每月 150 美元（IT之家备注：当前约 1100 元人民币）的 8 Gig 宽带，并在该市、堪萨斯城和盐湖城提供 125 美元（当前约 916 元人民币）的 5 Gig 宽带服务。

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