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首页 > 科学探索>天文航天

日本首款私营火箭 Space One KAIROS 定于 3 月 13 日首飞

2024/3/11 17:24:55 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：汪淼
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IT之家 3 月 11 日消息，日本航天初创企业 Space One 今日发布公告称，将于当地时间 3 月 13 日 11 时（北京时间 10 时）于纪伊半岛执行 KAIROS（纪伊先进快速火箭系统）首飞任务。该公司原计划 9 日执行首飞任务，但在经过两次尝试均未果之后决定推迟。

Space One 公司公告

该公司称，今日对 12 与 13 日两天的天气进行评估后，作出发射的决定，此外：

  • 发射窗口为 11 时 01 分 12 秒至 17 分 12 秒

  • 发射备用时间为 3 月 14 日至 31 日

  • 发射场上没有观看区

  • 发射场附近预计会出现交通拥堵，正在考虑实施交通管制措施

公开资料显示，Space One 是一家由佳能电子、IHI Aerospace、清水建设株式会社和日本开发银行于 2017 年成立的合资企业，其中佳能电子控股 44%。

IT之家注意到，这款火箭采用“卡伊洛斯”（Kairos）为名，这是希腊神话中象征机遇的神“卡俄茹斯”的另一种拼法，在古希腊语中指“正确的、关键的或合宜的时刻”，在现代希腊语中也有“天气”的意思。

Space One KAIROS 火箭

KAIROS 为固体小型运载火箭，箭体直径 1.35 米，高 18 米，重 23 吨，大约是日本 JAXA 主流火箭 H-IIA 的 1/3 大小，Epsilon 的 1/4 大小。

KAIROS 具有 250kg LEO 近地轨道（33 度，500 公里）和 150kg SSO 太阳同步轨道（97 度，500 公里）发射能力，总共四级，其中一二三级为固体，末级为液体。

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关键词：KairosSpaceOne日本火箭

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