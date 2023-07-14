日本新型固体燃料火箭“埃普西隆 S”发动机试车发生爆炸，暂无人员伤亡

IT之家 7 月 14 日消息，据多家日本媒体 14 日报道，日本新型火箭“埃普西隆 S（イプシロン S）”的发动机当天在接受燃烧试验时发生爆炸，目前尚未发现有人因这起爆炸伤亡。

据日本广播协会（NHK）电视台和共同社等媒体报道，日本宇宙航空研究开发机构（JAXA）于 14 日上午 9 时（北京时间 8 时）开始在位于该国北部秋田县的能代火箭试验场，进行“埃普西隆 S”火箭第二级发动机燃烧试验，试验开始约 1 分钟后发生爆炸。

据在约 600 米外报道的 NHK 记者报道，试验开始后，烟雾随着火焰猛烈喷出，但大约一分钟后传来爆炸声，部分燃料被炸毁，设施被摧毁。

据 JAXA 日本宇宙航空研究开发机构称，燃烧测试原定进行 2 分钟，但点火后 57 秒发生燃烧异常。 大约两个小时后，消防队员将火扑灭，据警方称，目前没有人员受伤。

据IT之家此前报道，“埃普西隆”是日本主力火箭之一，这是一款固体燃料火箭，于 2013 年首次发射。该火箭已进行过 6 次发射，最后一次于 2022 年 10 月 12 日发射失败自毁。

正在研制的“埃普西隆 S”是火箭“埃普西隆”的改良版，计划明年首次发射，全长约 27 米，发射能力得到提升，卫星发射高度可达 700 公里左右，比“埃普西隆”高约 200 公里，目前尚不清楚本次爆炸是否会影响到首飞。

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