新款梅赛德斯-AMG E53 发布：采用插电混动系统，纯电续航超 100 公里

IT之家 3 月 11 日消息，梅赛德斯-AMG 推出了全新 E 级车的高性能插电混动版车型 AMG E53，既保留强劲动力，又带来电气化的燃油经济性，新车提供轿车和旅行版两种车型选择。

新款 E53 AMG 颠覆了以往 AMG “Lite” 版本采用小排量发动机的惯例，不仅搭载了纵置 3.0 升涡轮增压直列六缸发动机，而且其动力相比老款车型有所提升，可输出 443 马力。配合额外的 161 马力电动机，整车综合最大功率达到了惊人的 577 马力。在弹射起步模式下（Race Start），这一数字可以短暂提升至 603 马力。扭矩方面也得到显著提升，新款车型的峰值扭矩为 750 牛米，相比老款车型的 520 牛米有了大幅增长。

得益于澎湃的动力，新款 E53 AMG 的轿车版本零到百公里加速仅需 3.8 秒，旅行版则稍慢 0.1 秒。两款车型的电子限速为 250 公里 / 小时，选装 AMG 驾驶员套件（Driver's Package）后可将限速提升至 280 公里 / 小时 (轿车) 和 275 公里 / 小时 (旅行版)。纯电模式下的最高时速则为 140 公里 / 小时。

与新款 GLE 53 一样，全新 E53 AMG 也采用了插电混动系统。布置于后备箱地板下方的电池组可用容量为 21.22 千瓦时，WLTP 工况下的纯电续航里程超过 100 公里。电动机集成于九速自动变速箱内，既节省空间又保证传动效率。

相比普通版 E 级车，新款 E53 AMG 拥有更高的车身刚性、更大尺寸刹车盘，并标配后轮转向系统。全时四驱系统搭配可变阻尼的自适应悬挂，进一步提升了操控表现。外观方面，新车采用了更具运动感的风格，包括加宽的前翼子板、AMG 家族式点阵格栅以及方形排气口等。值得一提的是，新款车型的前桥相比普通版 E 级车略微加宽。

遗憾的是，全新一代车型将不会再提供 E53 AMG 的双门轿跑车和敞篷版本。不过，梅赛德斯-AMG 以全新 CLE 53 车型取而代之，同样搭载直列六缸发动机，但并非插电混动系统。

新款 E63 也即将发布，并且同样会采用插电式混合动力系统，不过标志性的 V8 发动机将被换装为直列六缸发动机。这也延续了 C63 和 S63 的电气化之路，标志着纯燃油 AMG 性能车的时代即将结束。

全新 E53 AMG 轿车预计将于今年晚些时候在美国上市，具体售价将在上市前公布。参考上一代车型的起售价 81300 美元（IT之家备注：当前约 58.5 万元人民币），预计新款车型的售价也将处于这一区间。

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