我国重型车辆液氢储供技术取得重大突破

IT之家 3 月 11 日消息，北京航天试验技术研究所发文官宣，我国重型车辆液氢储供技术取得了重大突破。

近日，科技部高技术中心下达国家重点研发计划项目综合绩效评价结论的通知，由航天六院北京航天试验技术研究所牵头承担的国家重点研发计划“重型车辆液氢储供关键技术研究”项目通过综合绩效评价。

IT之家查询获悉，该项目是科技部国家重点研发计划“可再生能源与氢能技术”重点专项中的项目之一，以重型燃料电池车辆用户端液氢储供关键技术研究为切入点，围绕重载燃料电池商用车高密度储供氢的行业需求展开，以航天六院北京航天试验技术研究所为项目牵头单位，氢能业务首席专家刘玉涛作为项目负责人，联合清华大学、北汽福田汽车股份有限公司、北京亿华通科技股份有限公司、合肥通用机械研究院有限公司等 10 家单位组成的产、学、研、用、监、检一体的项目攻关团队。

▲ 图源 北京航天试验技术研究所，下同

该项目历时三年，完成了车载液氢储供系统 7 项关键技术攻关，优化了车载液氢储供系统－燃料电池动力系统－重型车辆底盘结构的构型，在国内率先研制了 80kg 级车载液氢储供系统工程样机。

攻关团队还完成了液氢储供系统、燃料电池以及整车的匹配性测试，在质量和体积储氢密度、单位能耗、供氢速率等方面均通过了试车场公路实况考核，号称达到了“比肩国际同等先进水平”。同时，项目团队还研制了车载液氢储供系统测试装置，建立了车载液氢储供系统检测方法，为技术研发和产品测试提供了必要的标准依据。

此外，液氢具备高能量密度、能满足长行驶里程的技术优势，攻关团队还通过该项目实现了液氢储供系统与重型车辆燃料电池动力系统及整车的集成应用，解决了电动化重型卡车在动力性能和续航里程的两大难题，为液氢重型卡车的技术开发和推广应用起到了示范作用。

北京航天试验技术研究所表示，一辆液氢重型卡车相比一辆 49 吨柴油重型卡车，每年可减少碳排放 140 吨。液氢重型卡车一旦实现普及，可实现长途重载车辆零排放，对服务社会民生、生态环境和国家安全都具有重要作用。

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