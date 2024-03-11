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AOC 推出 Q27N3S2 显示器：27 英寸 2K 100Hz，999 元

2024/3/11 18:19:40 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：汪淼
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IT之家 3 月 11 日消息，AOC 近日在京东上架一款型号为“Q27N3S2”的 27 英寸显示器，这款显示器使用一块 2K 100Hz IPS 屏幕，首发到手价 999 元。

AOC Q27N3S2 显示器

这款显示器使用一块 27 英寸 2K 100Hz IPS 屏幕，亮度 350 尼特，静态对比度 1000:1，覆盖 100% sRGB 色域并出厂校色，宣称平均 DeltaE 小于 2。

显示器基本参数

该显示器还通过了莱茵 TUV 低蓝光认证，搭配可一键快拆的旋转升降支架，配备两个 HDMI 与一个 DP 接口。

显示器尺寸图

此外，该显示器还支持 2 年免费上门维修与 3 年整机免费维修。

IT之家附该显示器基本参数如下：

  • 面板：27 英寸 2K 100Hz 8bit IPS 面板

  • 亮度：350 尼特

  • 静态对比度：1000:1

  • 响应时间：4ms GtG

  • 色域：93% DCI-P3，出厂校色，覆盖 100% sRGB，平均 DeltaE＜2

  • 接口：HDMI 2.0 x2、DP、音频输出

  • 支架：支持升降、左右旋转、竖屏旋转、俯仰调节

  • 重量：5.65kg / 3.95kg（不含支架）

目前该显示器已上架京东，页面标题价 1249 元，商品图显示首发到手价不高于 999 元，但首发优惠尚未上线。

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关键词：显示器AOC

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