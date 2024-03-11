华为鸿蒙 HarmonyOS 4 新体验版更新内容曝光：任务切换、应用启动操作更丝滑

IT之家 3 月 11 日消息，华为鸿蒙 HarmonyOS 4 系统新体验版本系统现已开启“尝鲜招募”，官方表示这一版本将带来“更简单易用的操作”以及“更纯净安全的系统”“更好的使用体验”。

IT之家查询获悉该版本重要更新内容如下：

HarmonyOS 4 新体验版本是 HarmonyOS 近期新推出的带有部分新功能的新版本，将为用户在界面、系统安全、流畅等方面带来新的使用体验。

艺术主角主题带来可更换自定背景的新功能；

新增通过蓝牙设备录制更清晰录音的功能；

系统整体性能提升，在任务切换、应用启动、任务打断等多种场景下，操作更丝滑流畅；

系统安全方面，建立了端云配合机制，实现对恶意应用更精准快速地管控，增加病毒和风险应用的防误报机制，使 HarmonyOS 系统更纯净、更安全。

IT之家汇总具体设备名单，其中 log 版本首批均招募 200 人、nolog 版本首批均招募 1800 人：

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