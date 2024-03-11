华为：Mate 60 等 18 款设备开启 HarmonyOS 4 新体验版本花粉尝鲜招募

IT之家 3 月 11 日消息，据华为花粉俱乐部今日消息，HarmonyOS 4 新体验版本系统现已开启“尝鲜招募”，官方表示这一版本将带来“更简单易用的操作”以及“更纯净安全的系统”“更好的使用体验”。

IT之家汇总具体设备名单，其中 log 版本首批均招募 200 人、nolog 版本首批均招募 1800 人：

Mate 60 系列：HUAWEI Mate 60、HUAWEI Mate 60 Pro、HUAWEI Mate 60 Pro+、HUAWEI Mate 60 RS | ULTIMATE DESIGN

Mate X5 系列：HUAWEI Mate X5、HUAWEI Mate X5 典藏版

P60 系列：HUAWEI P60、HUAWEI P60 Pro、HUAWEI P60 Art

Mate 50 系列：HUAWEI Mate 50、HUAWEI Mate 50 Pro、HUAWEI Mate 50 RS 保时捷设计、HUAWEI Mate 50E

Mate X3 系列：HUAWEI Mate X3、HUAWEI Mate X3 典藏版

MatePad Pro 系列：HUAWEI MatePad Pro 11 英寸 2024、HUAWEI Matepad Pro 13.2 英寸、HUAWEI Matepad Pro 13.2 英寸 典藏版

据悉，本次招募时间为 3 月 11 日-15 日 15:00，预计 2024 年 3 月 30 日前完成所有报名用户审核，采用边审核边推送的方式。官方将依据版本进度逐步分批审核，并为“审核已通过”的用户推送版本，最终以实际收到版本时间为准。

用户需要确保手机、平板有 8G 以上的内部存储空间、当前的手机 / 平板版本在招募的基线版本上。

报名入口及方法：请在手机 / 平板上打开“我的华为”App > 首页 > 升级尝鲜，根据提示进行报名即可。官方提供的“尝鲜奖励”如下图：

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