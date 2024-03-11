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华为：Mate 60 等 18 款设备开启 HarmonyOS 4 新体验版本花粉尝鲜招募

2024/3/11 15:27:54 来源：IT之家 作者：清源 责编：清源
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感谢IT之家网友 逆着风AN_SIR 的线索投递！

IT之家 3 月 11 日消息，据华为花粉俱乐部今日消息，HarmonyOS 4 新体验版本系统现已开启“尝鲜招募”，官方表示这一版本将带来“更简单易用的操作”以及“更纯净安全的系统”“更好的使用体验”

IT之家汇总具体设备名单，其中 log 版本首批均招募 200 人、nolog 版本首批均招募 1800 人

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据悉，本次招募时间为 3 月 11 日-15 日 15:00，预计 2024 年 3 月 30 日前完成所有报名用户审核，采用边审核边推送的方式。官方将依据版本进度逐步分批审核，并为“审核已通过”的用户推送版本，最终以实际收到版本时间为准。

用户需要确保手机、平板有 8G 以上的内部存储空间、当前的手机 / 平板版本在招募的基线版本上。

报名入口及方法：请在手机 / 平板上打开“我的华为”App > 首页 > 升级尝鲜，根据提示进行报名即可。官方提供的“尝鲜奖励”如下图：

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关键词：华为手机HarmonyOS鸿蒙

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