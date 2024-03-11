IT之家 3 月 11 日消息，据韩媒 etnews 报道，新一代移动端 DRAM 内存规范 LPDDR6 有望今年 3 季度公布。

业内人士透露，行业标准制定组织 JEDEC 固态技术协会近日在葡萄牙首都里斯本召开了下一代移动端随机存取处理器标准咨询会。

此次会议中，与会各方进行了丰富的讨论，完成了 LPDDR6 标准的定稿工作，预计将于今年 3 季度正式发布。

目前广泛使用的 LPDDR5 规范发布于 2019 年。而升级版 LPDDR5X 规范于 2021 年推出，进行了多项调整以实现更高速度，最高可达 8533Mbps。此外，SK 海力士还推出了基于私有规范的 9.6Gbps LPDDR5T 产品，美光也推出了同等速率的 LPDDR5X 内存。

近年来，凭借其能效和速率优势，LPDDR 的市场从智能手机等传统产品逐步扩展至英伟达 Grace 处理器等部分服务器处理器，以及一些 AI 专用芯片。

而随着 AI 的广泛应用，不仅移动产品需要相较 LPDDR5X 更高速的内存“喂饱”端侧 AI 模型，后两类处理器也需求更大的内存带宽。同时，三大用途对内存功耗均有着严苛的要求。

行业人士表示，LPDDR6 标准的两大开发重点就是提高数据吞吐率和最小化功耗。

参考IT之家以往报道，三星电子于 2022 年底预测 LPDDR6 将于 2026 年正式到来。etnews 预计这一进度可提前到明年：其消息源称高通骁龙 8 Gen 4 有望成为首款支持 LPDDR6 内存的产品。

▲ 三星电子 2022 年底公布的 DRAM 路线图

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