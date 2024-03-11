1-2 月我国动力电池累计装车量 50.3GWh，累计同比增长 32%

IT之家 3 月 11 日消息，IT之家从中国汽车动力电池产业创新联盟获悉，2 月，我国动力和其他电池合计产量为 43.6GWh, 环比下降 33.1%，同比下降 3.6%。1-2 月，我国动力和其他电池合计累计产量为 108.8GWh，累计同比增长 29.5%。

销量方面，2 月，我国动力和其他电池合计销量为 37.4GWh，环比下降 34.6%，同比下降 10.1%。其中，动力电池销量为 33.5GWh，占比 89.8%，环比下降 33.4%，同比下降 7.6%；其他电池销量为 3.8GWh，占比 10.2%，环比下降 43.2%，同比下降 27.0%。

1-2 月，我国动力和其他电池合计累计销量为 94.5GWh，累计同比增长 26.4%。其中，动力电池累计销量为 83.9GWh，占比 88.8%，累计同比增长 31.3%；其他电池累计销量为 10.6GWh，占比 11.2%，累计同比下降 2.3%。

出口方面，2 月，我国动力和其他电池合计出口 8.2GWh，环比下降 1.6%，同比下降 18.0%，占当月销量 22.0%。其中动力电池出口 8.1GWh，占比 98.6%，环比下降 0.7%，同比下降 10.9%。其他电池出口 0.1GWh，占比 1.4%，环比下降 38.2%，同比下降 87.2%。

1-2 月，我国动力和其他电池合计累计出口达 16.6GWh，占前 2 月累计销量 17.6%，累计同比下降 13.8%。其中，动力电池累计出口 16.3GWh，占比 98.1%，累计同比下降 1.9%；其他电池累计出口 0.3GWh，占比 1.9%，累计同比下降 88.2%。

装车量方面，2 月，我国动力电池装车量 18.0GWh，同比下降 18.1%，环比下降 44.4%。其中三元电池装车量 6.9GWh，占总装车量 38.7%，同比增长 3.3%，环比下降 44.9%；磷酸铁锂电池装车量 11.0GWh，占总装车量 61.3%，同比下降 27.5%，环比下降 44.1%。

1-2 月，我国动力电池累计装车量 50.3GWh，累计同比增长 32.0%。其中三元电池累计装车量 19.5Wh，占总装车量 38.9%，累计同比增长 60.8%；磷酸铁锂电池累计装车量 30.7GWh，占总装车量 61.1%，累计同比增长 18.6%。

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