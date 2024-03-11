首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 智车之家>新能源汽车

江淮 1 卡帅铃 EV5 开启预售：81.14 度电池，指导价 12.98 万元起

2024/3/11 20:07:54 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：汪淼
评论：

IT之家 3 月 11 日消息，江淮 1 卡帅铃 EV5 今日开启预售，搭载亿纬锂能第三代单包 81.14 kWh 电池，工况续航里程超过 180 公里，号称“纯电轻卡标杆”，厢式整车指导价 12.98 万元起。

江淮 1 卡帅铃 EV5

帅铃 EV5 货厢尺寸为 4150 × 2100 × 2200 mm，轴距 3365 mm，载货空间达 20 立方。底盘方面，帅铃 EV5 采用 180 直通梁车架，6000T 压力机一体压铸成型。

帅铃 EV5 内饰

▲ 帅铃 EV5 内饰

IT之家总结帅铃 EV5 动力系统参数如下：

  • 亿纬锂能第三代 81.14kWh 单包电池

  • 工况续航里程超 180km

  • 30%-80% SOC 充电时长不超过 30 分钟

  • 佩特来扁线电机，峰值功率 130 kW，峰值扭矩 360 N・m

  • 0-50km/h 满载加速时间为 6 秒，最高时速大于 90km/h，最大爬坡度超过 30%

  • 8 年 40 万公里质保

江淮 1 卡帅铃 EV5

此外，帅铃 EV5 还搭载 EHB 电子液制动，60-0 km/h 制动距离小于 22m，且 0-10MPa 响应时间小于 250ms，优于传统制动的 600ms。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：江淮帅铃轻卡卡车

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用