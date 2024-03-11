江淮 1 卡帅铃 EV5 开启预售：81.14 度电池，指导价 12.98 万元起

IT之家 3 月 11 日消息，江淮 1 卡帅铃 EV5 今日开启预售，搭载亿纬锂能第三代单包 81.14 kWh 电池，工况续航里程超过 180 公里，号称“纯电轻卡标杆”，厢式整车指导价 12.98 万元起。

帅铃 EV5 货厢尺寸为 4150 × 2100 × 2200 mm，轴距 3365 mm，载货空间达 20 立方。底盘方面，帅铃 EV5 采用 180 直通梁车架，6000T 压力机一体压铸成型。

▲ 帅铃 EV5 内饰

IT之家总结帅铃 EV5 动力系统参数如下：

亿纬锂能第三代 81.14kWh 单包电池

工况续航里程超 180km

30%-80% SOC 充电时长不超过 30 分钟

佩特来扁线电机，峰值功率 130 kW，峰值扭矩 360 N・m

0-50km/h 满载加速时间为 6 秒，最高时速大于 90km/h，最大爬坡度超过 30%

8 年 40 万公里质保

此外，帅铃 EV5 还搭载 EHB 电子液制动，60-0 km/h 制动距离小于 22m，且 0-10MPa 响应时间小于 250ms，优于传统制动的 600ms。

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