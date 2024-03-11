冬末春初最容易忽视的相机防潮问题，一定要注意

进入三月之后，春天的气息越来越明显了，与此同时，让很多摄影爱好者头疼的天气 —— 回南天也到来了。

对于南方一些地方来说，回南天就是对相机最大的考验，室内房顶、墙面、地面都挂着一层水，怎么擦也擦不干净，甚至室内比室外还要潮湿。

这种情况如果相机保存不恰当，很容易受潮，使镜头和机身受到污染，当温度达到 8 摄氏度以上，并且空气湿度足够时，霉菌就有了生长的条件，如果温度和湿度继续增高，霉菌会更加猖獗，甚至能够进入相机内部。

回南天过后，一些地方会陆续进入梅雨季节，这又是对器材防潮的考验。北方也开始逐渐进入回暖时节，雨水增多、天气变化频繁，器材防潮也不可忽视。

应对回南天等潮湿天气，推荐大家采取这几种方式：

1. 防潮箱

防潮箱有很多种，最方便的应该是电子防潮箱，插上电源，选择合适的湿度即可，它的缺点也很明显，需要一直供电，也比较占地方。

其次是密封式防潮箱，它的材质多是塑料，密封处有橡胶圈，可以在一定程度上阻止水汽的进入，顶部还有压力阀和湿度计；不过单纯靠这一个箱子是不够的，最好配合一个干燥设备，如充电式电子吸湿卡；这一套的优点在于价格相对便宜，并且平时还可以用来储存其他物品，且携带方便。

还有最经济的一种，DIY 防潮箱，简单来说就是找一个封闭性较好的密封箱或者是泡沫箱，配上干燥剂以及一个湿度计；这一套最大的优势是取材方便且价格低廉，当然缺点也很明显，一是湿度不好控制，过于干燥也会对相机造成伤害，二是需要经常检查、更换干燥剂，三是密封性不稳定。因此这一套更适合紧急情况下进行短期储存，或者作为备用方案。

2. 找专业机构

有些器材租售店会提供相机储存服务，按照器材数量、储存天数等指标进行收费，一般他们也是将客户的器材放入防潮柜中进行保存。

这种方式的好处在于方便省心，且不需要自己承担风险，缺点就是价格比较贵，长期储存的话还不如自己买一台防潮柜，另外就是如果有拍摄需求会比较麻烦。

3. 如果需要经常拍摄怎么办

受潮和长时间放置对电子产品来说都不利，因此只要做好清洁工作，经常检查一下相机，且平时将其放在合适环境中就好，该拍就拍，不用过分担心。

4. 如果已经受潮起霉斑怎么办

第一时间找专业的人和机构进行维修处理，一般来说需要对器材进行拆洗，维修后的器材质量当然也会受到影响，价格也会降低不少。

长过霉斑的器材还有“复发”的可能，并且比没长过霉斑的器材有更高的几率受到污染。

总而言之，预防最重要，这一段时间也要经常留意相机的状态。

本文来自微信公众号：玩点摄影 （ID：wakexiao），作者：AGER

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