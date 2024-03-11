Excel 中鼠标双击的使用技巧

鼠标在 Excel 的使用过程中是必不可少的。

比如：单击鼠标左键、单击鼠标右键，以及双击鼠标左键（「双击鼠标右键」，Excel 暂时未开发此功能）。

它们各自都发挥着重要的作用。

今天，我就跟大家分享下与【双击鼠标左键】有关的神奇功能吧！

（以下简称：「双击」。）

1、与单元格相关的双击功能

❶ 编辑单元格内指定位置的内容

大部分小伙伴应该都知道，双击可以对单元格内容进行编辑。

但你们不知道的是，将鼠标移动到需要修改的内容旁边，双击，就可以直接编辑该处！

如下图：需要将 C2 单元格里的「上海」修改为「南京」。

只需要将鼠标放到上海的后面，然后双击，即可将光标定位在该位置。

然后按【退格】键将其删除，输入「南京」，即可！

❷ 快速移动活动单元格

将鼠标移动到单元格的边框线上，此时会出现一个上下左右的四向箭头。

如下图所示：

双击一次，就会将活动单元格快速移动到该数据区域边缘位置。

如下图，双击【A1】单元格的下边框，就会快速将活动单元格移动到【A10】。

如果你在双击的时候按住【Shift】键，此时还会选中【A1:A10】这个单元格区域。

❸ 设置单元格数字格式

如下图：其中负数的数字格式是以括号 + 红字显示的。

如果此时需要改成-341.70 这种格式。

正常情况下，我们需要打开【设置单元格格式】对话框，

先单击【数值】，再单击【-1234.10】，最后单击【确定】完成设置。

但是，其实只需要前两个步骤即可。

先单击【数值】，再双击【-1234.10】，即可完成设置。

速度是不是提升了一丢丢呢？！

2、与定位相关的双击功能

在某些情况，我们对数据进行了手动隐藏或筛选，然后需要将可见单元格复制粘贴到其他位置。

如下图：对数据进行了筛选，

现需要将这些可见单元格复制到其他地方。

操作如下：

选中这些可见单元格，然后按【Ctrl+G】-【定位条件】，在【定位条件】对话框中的，直接双击【可见单元格】即可完成选取。

而无需再点击【确定】按钮。

是不是速度又提升了一点点？！

【定位条件】中的其他选项，也可以这样操作噢！

3、写在最后

最后总结一下，今天给大家分享的【鼠标双击】神奇功能：

❶ 与单元格相关的双击

① 编辑单元格内指定位置的内容

② 快速移动活动单元格

③ 设置单元格数字格式

❷ 与定位相关的双击

当然啦，Excel 中还有更多好用的双击功能，比如：在透视表中的应用、在图表中的应用等等。

由于篇幅所限，我们将在下一期与大家继续分享~

本文来自微信公众号：秋叶 Excel （ID：excel100），作者：明镜在心

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